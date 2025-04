Boyum 171 santimetre.

Kilom 101. 23 yaşındayım.

Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitaptan almış.

Zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektirdim. Bu hafta perhize başlıyorum.

Nelere dikkat edeyim?

KOMŞUNUN tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünyada tek yaratılmıştır.

Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir.

Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Hareket etmek de önemlidir.



SANA SABIR GEREK

Prostat büyümüş. Doktor az bir iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi.

Ama tekrarladı. 4 kez endoskopi oldum. Rahat abdest yapabilmem için bir çare var mı?

GEÇMİŞ olsun.

Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş. İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir.

Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar. Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse idrar miktarı yeterince artmaz. Günde 8-10 bardak su iç. Uzmanla bu konuyu tekrar konuş.

Bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir.

Sabrın sonu selamettir.



SAKIZ ÇİĞNEME SAKIN

Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş.

Huzursuz bağırsağın var demişti doktorlar. Peki ben ne içebilirim?

HUZURSUZLUKTA bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir.

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.

Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri artırabilir.

Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırabilir.



ENFEKSİYONA ADAÇAYI

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

YARAR. Özellikle turna yemişi (cranberry), idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor.

Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı, ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.



SIKINTILARI PAYLAŞIN

Eşimle ilişkimize renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyız?

CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz.

Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.