Ramazan’da kilo tuzağına dikkat! Uzmanından altın değerinde uyarılar

Onbir ayın sultanı Ramazan'da uzun süren açlık sürelerinin metabolizma üzerinde önemli etkileri oluyor. Diyetisyen Evin Güney Tayyar, iftarda doğru besin tercihleriyle hem sindirim sisteminin korunabileceğini hem de kilo kontrolünün sağlanabileceğini söylüyor. Ramazan ayında beslenme önerileri veriyor:

YOĞURT VE SALATA ÖĞÜNÜ DENGELER

Ramazan ayında 14-15 saati bulan açlık süresi metabolizma hızını yavaşlatabilir. Uzun süreli açlık sonrası artan insülin yanıtı nedeniyle vücut yağ depolamaya daha yatkın hale gelir. Bu nedenle iftarda ani ve yüksek kalorili yüklenmelerden kaçınılmalıdır. İftara çorba ile başlanması sindirimi rahatlatır. Ardından tam tahıllı ürünler, sebze yemekleri ve yumurta, et, tavuk, balık gibi proteini yüksek besinler tercih edilmelidir. Yoğurt ve salata öğünü dengeleyici etki sağlar. Günlük 2-2.5 litre su içilmeli. Bu miktar iftar ile sahur arasına yayılmalı.

ŞERBETLİ TATLI YERİNE SÜTLÜ TATLI

Kızartmalar ve çok yağlı yiyecekler, kremalı yemekler ve çorbalar, beyaz undan yapılmış ürünler, aşırı yağlı hamur işleri, gazlı ve şekerli içecekler, aşırı baharatlı yiyecekler ve fazla tuz içeren besinlerden Ramazan ayında uzak durulması gerekir. Ayrıca tatlı tüketiminin haftada 1 ile sınırlandırılması sağlık açısından iyi olur. Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar tercih edilmelidir.