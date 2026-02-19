Galatasaray’ın tarihi Juventus zaferi her yerde büyük ses getirdi
İngilizler hakemin maçı erken bitirmesine dikkat çekerek, “Danny Makkelie, Juventus’a acıdı” ifadesini kullandı. Alman Bild, “5-2! Galatasaray, Juve’yi parçaladı” manşetini atarken, Fransız L’Equipe, “Juventus, İstanbul’da çöktü” yorumunu yaptı
CİMBOM, Şampiyonlar Ligiplayoff turunda unutulmaz bir performansla Juventus'u 5-2 yeniptaraftarına bayram yaşattı. Bu tarihi zafer tüm dünyada büyük bir ses getirdi. Fransa'dan İtalya'ya, Almanya'dan ABD'yekadar her yerde sarı-kırmızılıların müthiş futbolu ve Juventus'un çaresizliği manşetleri süsledi.İşte büyük destanın dünyadaki yankıları:
BU SKOR TAM BİR FELAKET!
Corriere dello Sport (İtalya):"Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı."
La Gazzetta dello Sport (İtalya):"Ali Sami Yen stadındaki kaos ve yıkıcı sonuç."
Tuttosport (İtalya):"İstanbul'da felaket."
Bild (Almanya): "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti."
Marca (İspanya): "Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi."
L'Equipe (Fransa): "G.Saray 2. yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü."
ESPN (Brezilya): "Sara'nın muhteşem golüyle Galatasaray, Juventus'u nefes kesen maçta ezip geçti."
JUVENTUS ADETA BOZGUNA UĞRADI
A Bola (Portekiz): "Felaket! Galatasaray ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti."
Guardian (İngiltere):"Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. Maçı erken bitiren hakem Juve'ye acıdı."