Galatasaray’ın tarihi Juventus zaferi her yerde büyük ses getirdi

CİMBOM, Şampiyonlar Ligiplayoff turunda unutulmaz bir performansla Juventus'u 5-2 yeniptaraftarına bayram yaşattı. Bu tarihi zafer tüm dünyada büyük bir ses getirdi. Fransa'dan İtalya'ya, Almanya'dan ABD'yekadar her yerde sarı-kırmızılıların müthiş futbolu ve Juventus'un çaresizliği manşetleri süsledi.İşte büyük destanın dünyadaki yankıları:

BU SKOR TAM BİR FELAKET!

Corriere dello Sport (İtalya):"Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı."

La Gazzetta dello Sport (İtalya):"Ali Sami Yen stadındaki kaos ve yıkıcı sonuç."

Tuttosport (İtalya):"İstanbul'da felaket."

Bild (Almanya): "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti."

Marca (İspanya): "Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi."

L'Equipe (Fransa): "G.Saray 2. yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü."

ESPN (Brezilya): "Sara'nın muhteşem golüyle Galatasaray, Juventus'u nefes kesen maçta ezip geçti."

JUVENTUS ADETA BOZGUNA UĞRADI

A Bola (Portekiz): "Felaket! Galatasaray ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti."

Guardian (İngiltere):"Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. Maçı erken bitiren hakem Juve'ye acıdı."