Trabzonspor’un transferini tamamlayamadığı Daniel Karlsbakk süreci anlattı

Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Daniel Karlsbakk, Trabzonspor'a gerçekleşmeyen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten gelen teklifin kendisi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki golcü, "Transfer sürecinin tamamen kulüpler arasında yürütülmesi nedeniyle belirsizlik yaşandı. Beklemek ve sürekli düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da oyuncu için en zor tarafı. Açıkçası stresli bir dönemdi" dedi. Karlsbakk, "Gitseydim gelişimim için iyi bir fırsat olabilirdi. Ama burada kaldığım için de da mutluyum" ifadelerini kullandı. Trabzonspor hakkında bilgi almak için daha önce Bordo-Mavili formayı giyen Anders Trondsen ile de görüştüğünü söyleyen Karlsbakk, "Nasıl bir ortam olduğunu merak ettim. Bana kulüp ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı" dedi.



TEKKE'NİNVAZGEÇİLMEZİ

Trabzonspor'un Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında. Bu sezon sakatlığı nedeniyle tek maç kaçıran Batagov, şu ana kadar 26 maçta forma giydi. Genç oyuncu 2216 dakika sahada kaldı.

Haber: Yunus Emre Sel