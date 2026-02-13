Şişmanın diyete başlamak istiyorum. Ama en yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış. Hastalandı. Sağlık sorunları yaşadı. Bana ne önerirsiniz?

Sana özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur. Kalori dengesi sağlanmış olmalı. Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.

PROSTAT KORKUSU

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum? Onun için mi dikkatli olmamı istediler?

İyi huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz. Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.

SİSTİTE TURNA YEMİŞİ

23 yaşındayım. 2 yıldır neredeyse 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan gına geldi. Beni bu dertten kurtarabilir misiniz? Size gelsem tedavi edebilir misiniz?

Tekrarlayan sistit hastalığının nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. Tekrarlayan sistitlerde ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri önemlidir. Yine de aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabahöğle- akşam 1 yemek kaşığı turna yemişi yemelisin.

DURUMU CİDDİYE AL

Hocam kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da oluyor. Ne yapmalıyım?

Geçmiş olsun. Sonuçlara göre hafiforta düzeyde kansızlık var diyebiliriz. Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir. Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamini düzeyi, folik asit düzeyi ve gaita da gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgilerde önemlidir.