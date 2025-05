10 yıldır sigara içiyorum.

Günde 1 paketi geçmiyor.

Menopoz yapar mı?

SİGARANIN zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor.

Anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın.

Menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.



ÇARPINTIM VAR

59 yaşındayım. 9 yıl önce guatr ameliyatı oldum.

Kanser çıkmadı. Son 4 aydır çarpıntılarım başladı. Tüm tahlillerim normal çıkıyor. Ama şekerim yüksek çıkıyor. Ani bir zayıflama oldu. Bunun için ne yapmam lazım?

ÇARPINTILAR hem tiroit ilacıyla, hem hipertansiyonla, hem düşük-yüksek şekerle ilgili olabilir. Her birini düzene koymak gerekir. Tam tanı koymak için 24 saatlik EKG ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz.



GAZ PROBLEMİ...

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir.

Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar.

Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.

Ayağını ve karnını sıcak tut.



AŞIRISI ZARAR

Hocam ben çok meyve yiyorum.

Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

ZAYIFLATICI bir meyve ye.

Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. sonucu bana ilet ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.



KEREVİZ AŞKINA

Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

Haşlaması yoğurtla şahane olur.

Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Ha tabii cinsel faaliyeti artırması da cabası.



İLAÇ NİYETİNE

Babam 54 yaşında şeker ve tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.

Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir.

Bu da doğal ilaç gibidir.

Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur.

Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir.