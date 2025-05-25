3 aylık evliyiz.

Gece dişlerimi gıcırdatıyormuşum.

Eşim bu durumdan çok şikayetçi. Son 2 haftadır mecburen salonda yatıyorum. Sabahları çenem ağrıyor. Ne yapayım?

BU hastalığın adı bruksizim. Stres, sıkıntı, kaygı ve huzursuzluk dönemlerinde artan bir şikayettir. Sebebini araştırmak uygun olur.

İç Hastalıkları Uzman takibine gir. Bize başvuran hastalarımıza önce hastalık tanısı için testler yaparız. Bu arada ruhsal ve günlük hayattaki hallerini anlamaya çalışırız. Gerekirse diş doktoru, psikolog ve psikiyatrist desteği isteriz.

Ayrıca çene kası botoks tedavisi, ağızlık, uyku tedavisi başta olmak üzere tedaviler başlarız. Yani tek bir ilaçla tedavisi olan bir durum değil. Eşine de sana da faydalı olmamız için bir an önce doktor takibini başlatmalısın.



NİŞAN STRESİ BAŞLADI

Saçım dökülüyor.

Nişanlıyım. Evlenene kadar durdurmak istiyorum. Borç, harç, düğün stresi derken doğru düzgün yemek bile yiyemiyorum. Hocam bana bir çare.

SAÇ dökülmesi için gereken ne varsa sende var. Dolayısı ile saçın dökülmez ise şaşırmak lazım. Şimdi baştan başlayalım.

Ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin. Uyku kötü ise saçlar da kötüdür.

Düzeltmek mecbur.

Beslenmeyi yoluna koy.

Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.

Takibine gir. TSH Tam Kan sayımı, demir, Tdbk, ferritin, CRP, Total Ig E, Biotin, 25oh vitd3, Vitb12, çinko tahlilleri başta olmak üzere kişinin muayenesine göre tahlil isteriz. Sonuçlara göre demir-biotin-C vitamini- D vitamini-çinko takviyeleri yapabiliriz. Haydi başlayalım.



ADET ÖNCESİ AĞRI

23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür.

Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.



KAS AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. yaptırmak istiyorum.

Faydası olur mu?

OZON Tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir.

Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur.

Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır.

Bana başvuran fibromyalji hastalarıma Ozon Tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.