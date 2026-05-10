Mide hastalıkları sadece hap yutunca geçen hastalıklar değildir. Alışkanlıklar düzelmezse hastalık tekrarlar. Az ve sık yemek yemelisiniz. İyi çiğnemeli, yeterince su içmelisiniz. Antidepresanlar reflü şikayetlerinin tekrarlamasına neden olabilir. Bu nedenle tek bir doktor takibinde kalmalısınız. İlaçları düzenli kullanırken, alışkanlıklar değişmezse hastalık tekrar eder. Alkol ve sigara tüketimi, sakız çiğneme, gazlı içecekler mide sıkıntılarını tekrarlatır.Kök hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.