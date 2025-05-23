PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hassasım, duygusalım!

Hassasım, duygusalım!

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 23 Mayıs 2025

29 yaşındayım. Hassasım.
Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk.
3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor.
Ne içsem rahatlarım?
HUZURSUZ bağırsak hastalığında kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.
Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.

ÇENEYE VURUR
Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. 'Koşu bandına gir' dediler.
Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
KALBİ besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir.
Aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Doğruysa sorun yok 21 Mayıs 2025, Çarşamba Karnım hep şiş! 20 Mayıs 2025, Salı Sistit kabusu 19 Mayıs 2025, Pazartesi Dikkatli iş yapın 18 Mayıs 2025, Pazar
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ Resmi İlandır
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İYİ Parti ile CHP arasında WhatsApp depremi!
"İyi" kapıştılar
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
Rüşvetin kaydı var
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü soruları yanıtladı! Gazze’deki katliama sessiz kalan Batı’ya sert tepki
Gazze kan ağlıyor dünya üç maymunu oynuyor
CHP’li İBB 16 milyon İstanbulluyu kaderine terk etti! Özel halk otobüsleri kontak kapadı vatandaş mağdur oldu
"Özel" kaos!