29 yaşındayım. Hassasım.

Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk.

3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor.

Ne içsem rahatlarım?

HUZURSUZ bağırsak hastalığında kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.

Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.



ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. 'Koşu bandına gir' dediler.

Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

KALBİ besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir.

Aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.