DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Saçkıran sorunu

Eklenme Tarihi 09 Mayıs 2026

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.
Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.

TEK TİP BESLENME

Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

Hedef kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.
Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.
Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.

AĞRI SORUNU

İdrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktı? İlişkide sıkıntı yaratır mı?

Evet yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşır. Tedavisi mevcuttur.

