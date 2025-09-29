Nafiz hocam, 45 yaşındayım.

2 yıldır adet görmüyorum.

Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir.

Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalır.

Bunun sonucunda kırık riski artar

MAYDONOZ TÜKET

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?Önce gerilme. Sen rahatsan bebek rahat.

Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızı biber, yeşil biber ve maydanoz C vitamininden zengindir.

D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen.

Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.



SENDROMA İŞARET

Spor yapıyorum. Ancak sık sık eklemlerim ağrıyor.

Baktırdım romatizmam yok. Çalışırken de el bileklerimde avuç içimde ağrılar oluyordu. Ne yapmalıyım?

Yaptığımız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın.

Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.



TUZU AZALT

40 yaşındayım. 2 hafta önce tansiyon yüksekliğin var dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır.

Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt.

Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır.

Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi



SAYILARA TAKILMA

41 yaşında mühendisim.

Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez ilişkiye girebiliyoruz.

Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Bilgi verebilir misiniz?

Cinsel ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir.

Eşinizle birbirinize daha çok haz vererek ruhun paylaşılması demektir.