Annemin dizleri kireçli.

Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi?

Annenin muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Kanı alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor.

Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir.

Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir.

Hastalara ozonlu kök hücre uygulaması da önerebiliyoruz.

HER YERİM AĞRIYOR!



Masa başından kalkmıyorum.

Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor.

Romatizma olabilir mi?

Öncelikle ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor.

D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir.

Ayrıca masa başı egzersiz yapmalısınız.



ÇÖZÜM EKG



3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu.

Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

Muayene bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir.

Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.



DURUŞ EĞİTİMİ ŞART



14 haftalık gebeyim.

Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum.

Neler önerirsiniz?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.



YORGUN UYANIYORUM



23 yaşında. 5 ay oldu sabahları yorgun kalkıyorum.

Ayrıca akıntı oluyor.

Bir de erkekliğim gergin oluyor. Ne önerirsiniz?

Bazı idrar yolu iltihaplarında bu şikayet olabilir.

Bunun için kan sayımı, tam idrar tahlili ve gerekirse enfeksiyon tahlili yaptırabilirsin.

Ayrıca sabah sertleşmesi dediğimiz durumlarda da bu durum ortaya çıkabilir.

Hastalık değildir. Uyku sırasında rüyada orgazm olunduğunda süreç böyle sonuçlanabilir. Bu da doğal bir süreç... Merak etme.