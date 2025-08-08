Nafiz hocam, 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

Beklediğin etki soğuk suda yok.

Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım.

Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz.

Korkma. İç hastalıkları uzmanına git.

Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.

SENDROMA İŞARET

Bankacıyım. Hareketsiz kalıyorum.

Spor yapmaya başladım. Ancak eklem ağrım geçmiyor. Ne yapayım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.



HAYATIM KARARDI

Gerçekten zordayım. Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım.

Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

Depresyon hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın?

Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz, kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.

Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



MUAYENE GEREKİR Mİ?

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim.

Sadece kanla baksak yetmez mi?

Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir.

Test normal çıkan kanser tipleri de vardır.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir.

Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için hazır olmalı.

Prostat bezin varsa muayenesi de var.