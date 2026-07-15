Ayrıca Google Haritalar üzerinde, özellikle elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran şarj istasyonu rotalama gibi gelişmiş fonksiyonlar standart hale geliyor. Yeni güncellemeyle birlikte, Google hesaplarıyla araçlarında oturum açan kullanıcılar, merkezi ekran üzerinden Gemini'yi etkinleştirmeye davet ediliyor. Ücretsiz ve tamamen kullanıcının tercihine bırakılan bu güncelleme, mevcut bağlantılı hizmet aboneliklerini etkilemiyor. Sürücüler, istedikleri zaman Gemini ile klasik Google Asistan arasında geçiş yapabiliyor.

Son yıllarda otomobil üreticilerinin araçlarına entegre ettiği Google tabanlı bilgi-eğlence sistemleri, pazardaki en gelişmiş deneyimlerden birini sunuyor. Düzenli kablosuz güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen bu sistemler; Spotify, Amazon Music, Waze ve HBO Max gibi popüler uygulamalara doğrudan erişim imkanı tanıyor.

Gemini Türkçe dil desteği Google entegre araçlarda. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ARAÇ İÇİNDE YAPAY ZEKA

Google entegre openR link, sezgisel, sürekli gelişen ve optimize edilmiş bağlantılı bir deneyim sunan, pazardaki en gelişmiş bilgieğlence sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk kez 2022 yılında Megane E-Tech Elektrikli ile kullanıma sunulan sistem, düzenli kablosuz güncellemeler sayesinde sürekli geliştiriliyor. Gemini, araç içi sesli asistan deneyiminde kalıplaşmış komut devrini kapatıyor. Google'ın gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde sistem, kullanıcının beklentisini ve konuşmanın gidişatını analiz edebiliyor. Sürücüler artık belirli komutları ezberlemek yerine günlük konuşma diliyle araçlarıyla iletişim kurabiliyor.

Gelecekte sunulacak Gemini Live güncellemesiyle bu deneyim çok daha ileri bir boyuta taşınacak. Gemini Live sayesinde kullanıcılar yapay zeka ile doğal ve serbest bir sohbete girebilecek, istedikleri an asistanın sözünü kesebilecek ve her seferinde "Hey Google" demek zorunda kalmayacaklar. Hatta aynı konuşma içerisinde farklı diller arasında kesintisiz geçiş yapılabilecek.