Gemini asistanı Google entegre otomobillerde Türkçe dil desteğiyle kullanıma sunuldu
Google hizmetlerinin yerleşik olarak bulunduğu (Google built-in) bilgi-eğlence sistemlerine sahip tüm otomobil markalarında, Gemini asistanı Türkçe dil desteğiyle kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Renault modellerinde kademeli olarak kullanıma sunuluyor.
Son yıllarda otomobil üreticilerinin araçlarına entegre ettiği Google tabanlı bilgi-eğlence sistemleri, pazardaki en gelişmiş deneyimlerden birini sunuyor. Düzenli kablosuz güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen bu sistemler; Spotify, Amazon Music, Waze ve HBO Max gibi popüler uygulamalara doğrudan erişim imkanı tanıyor.
Ayrıca Google Haritalar üzerinde, özellikle elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran şarj istasyonu rotalama gibi gelişmiş fonksiyonlar standart hale geliyor. Yeni güncellemeyle birlikte, Google hesaplarıyla araçlarında oturum açan kullanıcılar, merkezi ekran üzerinden Gemini'yi etkinleştirmeye davet ediliyor. Ücretsiz ve tamamen kullanıcının tercihine bırakılan bu güncelleme, mevcut bağlantılı hizmet aboneliklerini etkilemiyor.
Sürücüler, istedikleri zaman Gemini ile klasik Google Asistan arasında geçiş yapabiliyor.
ARAÇ İÇİNDE YAPAY ZEKA
Google entegre openR link, sezgisel, sürekli gelişen ve optimize edilmiş bağlantılı bir deneyim sunan, pazardaki en gelişmiş bilgieğlence sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk kez 2022 yılında Megane E-Tech Elektrikli ile kullanıma sunulan sistem, düzenli kablosuz güncellemeler sayesinde sürekli geliştiriliyor. Gemini, araç içi sesli asistan deneyiminde kalıplaşmış komut devrini kapatıyor. Google'ın gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde sistem, kullanıcının beklentisini ve konuşmanın gidişatını analiz edebiliyor. Sürücüler artık belirli komutları ezberlemek yerine günlük konuşma diliyle araçlarıyla iletişim kurabiliyor.
Gelecekte sunulacak Gemini Live güncellemesiyle bu deneyim çok daha ileri bir boyuta taşınacak. Gemini Live sayesinde kullanıcılar yapay zeka ile doğal ve serbest bir sohbete girebilecek, istedikleri an asistanın sözünü kesebilecek ve her seferinde "Hey Google" demek zorunda kalmayacaklar. Hatta aynı konuşma içerisinde farklı diller arasında kesintisiz geçiş yapılabilecek.
EKOSİSTEMLE TAM ENTEGRASYON
Gemini, sadece bir telefon yansıtma sisteminin (örneğin Android Auto) çok daha ötesine geçerek aracın donanımıyla doğrudan konuşabiliyor. Sürücüler; klima, navigasyon, radyo ve diğer araç ayarlarını sesli komutlarla kontrol edebilirken, elektrikli araçların anlık menzil verilerini kullanarak akıllı rota planlamaları yaptırabiliyor. Sistem ayrıca kullanıcının Google hesabına bağlı diğer akıllı cihazlarla (ev otomasyonu gibi) kesintisiz bir iletişim kuruyor.
Bu entegrasyon, güvenlik ve konforu da artırıyor. Dokunmatik ekrana olan ihtiyacı minimuma indiren Gemini, sürücünün dikkatini tamamen yolda tutmasına yardımcı oluyor. Gerçek yaşam senaryolarını anlayabilen asistan, tek bir cümle içinde geçen birden fazla komutu aynı anda işleyebiliyor.
Örneğin; "Burası çok soğuk, kaloriferi aç" denildiğinde araç sıcaklığı otomatik ayarlanırken, "Beni merkeze götür ama çevre yolunu kullanma" gibi özel navigasyon istekleri anında rotaya dönüştürülüyor.
13 DİLDE KÜRESEL YAPAY ZEKA PLATFORMU
Otomotiv dünyasındaki bağlantılı araç deneyimi Gemini ile sürekli gelişen, geleceğe hazır bir platforma dönüşüyor.
Gemini ilk aşamada Türkçe'nin de aralarında bulunduğu; İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Danca ve Norveççe olmak üzere toplam 13 dili destekliyor.
Otomobil markaları, bu sayede faaliyet gösterdikleri tüm küresel pazarlarda standart ve üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
Ölçeklenebilir bir yapay zeka platformu olarak tasarlanan Gemini, kullanıcıların servise gitmesine gerek kalmadan alacağı kablosuz güncellemeler (OTA) ve sürekli iyileşen dil modellemeleri ile zaman içinde yeteneklerini artırmaya devam edecek.