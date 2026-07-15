Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken, bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri, "Bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz?" oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğunda seyahat etmesidir. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) SEYAHAT ÖNCESİ DOKTOR KONTROLÜ ŞART: Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.