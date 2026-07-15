Bebekli ailelere tatil önerileri: Uzman Dr. Yusuf Çelik uyarıyor! Yaz sıcağında bebekler daha fazla risk altında
Yaz sıcağında bebekler daha fazla risk altında oluyor. Dr. Yusuf Çelik, tatil yapan anne ve babalara uyarılarda bulunuyor: Bebekleri ilk altı ay doğrudan güneşe çıkarmayın. Bol bol sıvı almasını sağlayın. Uyku düzenini koruyun.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken, bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri, "Bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz?" oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Çelik, bebekle yapılan tatilde dikkat edilmesi gereken kuralları anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
SEYAHAT ÖNCESİ DOKTOR KONTROLÜ ŞART: Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
SAĞLIK ÇANTANIZDA BUNLAR MUTLAKA OLSUN: Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar, dijital ateş ölçer, serum fizyolojik ve burun aspiratörü antiseptik solüsyon, gazlı bez ve yara bandı, güneş koruyucu ve böcek kovucu ürün, yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü.
AÇIKTA BEKLEYEN GIDALARDAN KAÇININ: Ek gıdaya geçmiş olan bebeklerde açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor.
BOL BOL SIVI ALMASINI SAĞLAYIN: İlk altı ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor.
BU SAATLERDE GÜNEŞ ALTINDA KALMASIN: Bebeklerin ilk altı ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Altı aydan büyük bebekler de bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır.
HAVUZ HİJYENİNE DİKKAT EDİN: Eğer tatilde havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü, yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor.
BEBEK ARABASINDA SİNEKLİK KULLANIN: Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor.
Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor.
UYKU DÜZENİNİ KORUYUN: Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi, bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor.
BU DURUMLARDA ZAMAN KAYBETMEYİN: 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma ve beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik.