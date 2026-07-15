Türk Telekom'un oyuncu markası GAMEON'dan kullanıcılara yıl boyunca tam destek: 7/24 teknik yardım ve özel kampanyalar
Oyunculara 1000 Mbps’ye varan internet hızı, 7/24 kesintisiz destek, oyun içi avantajlar, indirim ve özel kampanyalar sunan GAMEON, yıl içinde hayata geçirdiği hediyeler ve çekilişlerle de oyuncu topluluğunun yanında olmayı sürdürüyor.
Türk Telekom'un oyun severlere özel kampanyalar sunan markası GAMEON, yalnızca internet erişimi sağlamakla sınırlı kalmıyor; oyuncuların ihtiyaç duyduğu teknik destek ve ayrıcalıklı avantajları tek bir çatı altında buluşturuyor. Bu yaklaşımla GAMEON, dijital oyun dünyasında hem bağlantı kalitesini hem de genel oyun deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Marka, sunduğu hizmetlerin yanı sıra sürpriz hediyeler ve çekilişlerle de oyuncu topluluğunun her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.
KESİNTİSİZ DESTEK
GAMEON, oyuncuların bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış internet hız seçeneklerinden, oyun ekipmanlarına ve oyun içi avantajlara kadar uzanan geniş bir fayda ekosistemi sunuyor. Bu ekosistemin temelini oluşturan unsurlar arasında şunlar öne çıkıyor: 1000 Mbps'ye varan internet hızı: Rekabetçi oyun deneyimi arayan kullanıcılar için düşük gecikme süresi ve yüksek performans. Oyuncuların herhangi bir sorunla karşılaştığında günün her saati ulaşabileceği teknik destek hizmeti.
Popüler oyun platformlarında kullanılabilecek özel avantajlar ve içerikler. Oyun ekipmanı markalarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde oyunculara sunulan özel fiyat avantajları. Bu ayrıcalıkların yanı sıra GAMEON'un yıl boyunca düzenlediği kampanyalar, oyuncuların deneyimini sürekli olarak zenginleştirmeye devam ediyor.
EN ÇOK KULLANILAN EKİPMANLAR
Yılın başında gerçekleştirilen PC kasası hediyesiyle start alan çekiliş maratonu, son olarak Dünya Kupası heyecanına özel düzenlenen PlayStation 5 Pro ve Milli Takım forması hediyeleriyle devam etti. Futbolun küresel çapta en çok takip edilen organizasyonlarından birinin yarattığı heyecanı oyuncu topluluğuyla buluşturan GAMEON, bu kapsamlı kampanyayla hem spor hem de oyun tutkunlarına ulaşmayı başardı.
Bu adımlarla GAMEON, oyunculara yalnızca internet kampanyaları sunmanın çok ötesine geçerek, Türkiye'deki oyun ekosistemini destekleme ve büyütme yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Marka, oyuncularla kurduğu bu yakın ilişkiyi yalnızca bir kerelik kampanyalarla değil, yıl boyunca süren ve düzenli olarak yenilenen bir hediye ve destek programıyla pekiştirmeyi hedefliyor.