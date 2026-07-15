EN ÇOK KULLANILAN EKİPMANLAR

Yılın başında gerçekleştirilen PC kasası hediyesiyle start alan çekiliş maratonu, son olarak Dünya Kupası heyecanına özel düzenlenen PlayStation 5 Pro ve Milli Takım forması hediyeleriyle devam etti. Futbolun küresel çapta en çok takip edilen organizasyonlarından birinin yarattığı heyecanı oyuncu topluluğuyla buluşturan GAMEON, bu kapsamlı kampanyayla hem spor hem de oyun tutkunlarına ulaşmayı başardı.

Bu adımlarla GAMEON, oyunculara yalnızca internet kampanyaları sunmanın çok ötesine geçerek, Türkiye'deki oyun ekosistemini destekleme ve büyütme yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Marka, oyuncularla kurduğu bu yakın ilişkiyi yalnızca bir kerelik kampanyalarla değil, yıl boyunca süren ve düzenli olarak yenilenen bir hediye ve destek programıyla pekiştirmeyi hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Meryem Kartal Takvim.com.tr Teknoloji