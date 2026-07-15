Bugün milyarlarca insanın kullandığı dijital sistemlerin temelleri, yaklaşık 67 yıl önce geliştirilen bir bilgisayarla atıldı. Bilgisayar tarihçileri tarafından sık sık "iş dünyasının Ford Model T'si" olarak nitelendirilen IBM 1401, o döneme kadar yalnızca devlet kurumları ve büyük şirketlerin erişebildiği bilgi işlem teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırdı. IBM'in kiralama modeliyle sunduğu sistem, özellikle orta ölçekli işletmeler için dijital dönüşümün kapısını araladı.

IBM 1401, 1959'da transistör teknolojisiyle iş dünyasını dijitalleştiren bilgisayar oldu. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) TRANSİSTÖR TARİHİ En önemli yeniliklerinden biri, vakum tüpleri yerine transistör teknolojisini kullanmasıydı. Bu sayede daha az enerji tüketen, daha güvenilir çalışan ve bakım maliyetleri düşük bir sistem ortaya çıktı. Delikli kartlar ve manyetik bantlarla çalışan bilgisayar, kablo bağlantılarının yeniden düzenlenmesini gerektiren eski sistemlerin yerini alarak programların doğrudan bellekte çalıştırılmasına olanak sağladı.