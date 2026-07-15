CANLI YAYIN
Geri

67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401

IBM’in 5 Ekim 1959’da tanıttığı IBM 1401, yalnızca yeni bir bilgisayar modeli değil, bilgi işlem teknolojisinin laboratuvarlardan çıkarak şirketlerin günlük operasyonlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayan dönüm noktalarından biri oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401

Bugün milyarlarca insanın kullandığı dijital sistemlerin temelleri, yaklaşık 67 yıl önce geliştirilen bir bilgisayarla atıldı. Bilgisayar tarihçileri tarafından sık sık "iş dünyasının Ford Model T'si" olarak nitelendirilen IBM 1401, o döneme kadar yalnızca devlet kurumları ve büyük şirketlerin erişebildiği bilgi işlem teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırdı. IBM'in kiralama modeliyle sunduğu sistem, özellikle orta ölçekli işletmeler için dijital dönüşümün kapısını araladı.

IBM 1401, 1959'da transistör teknolojisiyle iş dünyasını dijitalleştiren bilgisayar oldu. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)IBM 1401, 1959'da transistör teknolojisiyle iş dünyasını dijitalleştiren bilgisayar oldu. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

TRANSİSTÖR TARİHİ

En önemli yeniliklerinden biri, vakum tüpleri yerine transistör teknolojisini kullanmasıydı. Bu sayede daha az enerji tüketen, daha güvenilir çalışan ve bakım maliyetleri düşük bir sistem ortaya çıktı. Delikli kartlar ve manyetik bantlarla çalışan bilgisayar, kablo bağlantılarının yeniden düzenlenmesini gerektiren eski sistemlerin yerini alarak programların doğrudan bellekte çalıştırılmasına olanak sağladı.

67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-3

MAKET KULLANILDI TALEP PATLADI

İlk modeller yalnızca bin 400 karakterlik belleğe sahip olmasına rağmen, döneminin ihtiyaçlarına göre son derece verimli bir performans sunuyordu.
Ürünün pazara çıkışı şirket için de sürpriz oldu. Tanıtım sırasında IBM'in elinde yalnızca çalışan tek bir prototip bulunuyordu. Bu nedenle televizyon gösterimlerinde çalışan sistem yerine ışıkları yanıp sönen bir maket kullanıldı. Buna rağmen ürün büyük ilgi gördü. IBM'in yıllar içinde satmayı planladığı miktarın üzerine çıkan siparişler, ilk haftalarda şirketi üretim kapasitesini artırmaya zorladı.

67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-4

1960'lı yılların ortasında dünya genelinde 10 binden fazla kurulmuştu. Bir dönem dünyadaki kurulu bilgisayar sistemlerinin yaklaşık yarısını IBM 1401 ailesi oluşturuyordu. En dikkat çeken bileşenlerinden biri de IBM 1403 yazıcısıydı. Dakikada 600 satır baskı yapabilen yazıcı, dönemin en yüksek performanslı çıktı sistemlerinden biri olarak kabul edildi. Tonlarca ağırlığa sahip olan bilgisayar sistemi, buna rağmen güvenilirliği sayesinde uzun yıllar hizmet verdi.

67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-5

DİJİTAL EKONOMİNİN TEMELLERİNİ ATTI

IBM 1401, 1970'li yıllarda yerini gelişmiş IBM System/360 ailesine bıraksa da etkisi günümüze kadar uzandı. Binlerce yazılım geliştiricisi ilk programlama deneyimini bu sistem üzerinde kazanırken, kurumsal bilgi işlem kültürü de büyük ölçüde bu platform sayesinde şekillendi. Bugün bulut bilişim ve büyük veri teknolojilerinin konuşulduğu bir dönemde, şirketlerin dijital operasyon anlayışının ilk güçlü adımlarından biri olarak IBM 1401 gösteriliyor. Bilgisayar tarihindeki yeri ise bilgi işlem teknolojisini işletmeler için erişilebilir hale getirerek dijital ekonominin gelişimine yön vermesinden kaynaklanıyor. Aradan geçen onlarca yıla rağmen, modern kurumsal bilişimin en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmeye devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-7 67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-8 67 yıl önce bugün kullandığımız dijital sistemlerin temelini atan bilgisayar: IBM 1401-9

Yapay zeka film yarışması başvuruları başladı: Büyük ödül 450 bin TL
SONRAKİ HABER

Yapay zeka film yarışması başvuruları açıldı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Teknoloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler