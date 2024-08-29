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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 29 Ağustos 2024

HABERİ
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İşimiz yaş!

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de bu çıktı! Ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma.
Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler.
Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.
Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.

FITIĞI İYİLEŞTİRMEZ
70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Buna iyi gelecek bitkisel karışım önerir misiniz?
BITKISEL karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar, kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini arttırabilir.
Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin. Papatya-rezene- ıhlamur tercih edin. Hamurişi tüketmeyin.
Bol bol su için. Mutlaka bir kez Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene olun.

ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI
Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?
HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.
Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar.
Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

HAREKET ETMELİSİN
Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?
BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.
Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.

KİLO ETKİLER
6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adet düzensizliğim var. Kilodan olabilir mi?
OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar- yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur.
Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Polikistik Over, tiroit gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.

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