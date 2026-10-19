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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Menopoza dikkat

Eklenme Tarihi 19 Ekim 2026

45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?


Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.


HALSİZ DÜŞÜRÜR


Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?


İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.


SAÇLARI DÖKER


Babamın saçları döküldü. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.

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