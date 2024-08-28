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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 28 Ağustos 2024

Fazla hap içmeyin

21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. 'Beraber içilmez' dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir.

DÜZENLİ BESLEN
34 yaşındayım. Ailemde çoğu kişi kalp krizi geçirdi. Ben de geçirmekten korkuyorum. Ne yapayım?
AİLESEL yatkınlık kalp hastalıklarında vardır. Aile geçmişi önemli.
Ailesel yatkınlık kişinin kendisinin değiştirebileceği bir durum değildir.
Ama kesin kalp krizi geçirmenin garantisi de değildir. Değiştirilebilir riskleri mutlaka değiştir. Sigara içiyorsan bırak. Dumanından kaç. Tansiyonun normal olsun. Kolesterol ölçtür.
Diyet yap. Gereğinde ilaç kullan. Kan şekerini ölçtür. Hareket et. Dengeli beslenmeye bak.

ANTİBİYOTİK ÇARE DEĞİL
26 yaşındayım, sık sık bademciklerim şişiyor. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Bir zararı olur mu?
ÖNCELİKLE yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir.
Her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin.

UYKULARIM BOZUK!
Uyku bozukluğum geçmedi. İlaç aldım, psikoloğa gittim. Huzursuzluğum var. Ne önerirsiniz?
VAR. Manyetik yatak tedavisi dediğimiz mıknatıs detoks uygulanabilir. 1 aylık tedaviden sonra beden enerjisinin normalleşmesi, elektrosmog dediğimiz zararlı manyetik dalgalardan kurtulmanız sizi oldukça rahatlatabilir.
Muayene sonrası melisa, rezene, sarı kantaron gibi rahatlatıcılardan oluşan çay tarifleri size özel planlanabilir.

GÖRÜCÜ USULÜ!
26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
BILGI ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edineceksin. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış.

EYVAH ÇARPINTI
Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim peki?
ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler.
Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur.
Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.
Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması iyi gelir.
Tabii bunları yaparsan.

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