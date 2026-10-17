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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Safra taşına zeytinyağı

Eklenme Tarihi 17 Ekim 2026

Çocuğum 4 yaşında.Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

Genellikle 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder.
Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir.

Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.

ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor. Ne yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

BOL SU İÇMELİSİN

Benim korkum diyabet. Annem ve babam sağlıklı. Ancak teyzemlerde şeker hastalığı var. 68 kiloyum. Risk altında mıyım?

Korku şeker hastalığına yatkınlığını arttırabilir bu bir. Kilonu yazmışsın ama boyunu yazmamışsın bu iki. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

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