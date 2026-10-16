2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?

OZON tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir.