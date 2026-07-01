Tüneller açıldı projede sona gelindi: Mansurlu'da kabus sona eriyor | Adana-Kayseri 2 saat
Geçmişte yaşanan acı kazalar sebebiyle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Kozan-Mansurlu yolunda heyelan ıslahı ve tünel çalışmaları aralıksız devam ediyor. Uçurum kenarlarındaki 20 dakikalık tehlikeli yolculukları modern tünellerle 5 dakikaya indiren proje, nakliye sektöründe devasa zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Karayolları ekiplerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği Mansurlu Geçişi, Adana'nın lojistik üs olma vizyonunu taçlandırırken, bölge halkının güvenli ulaşım hayalini gerçeğe dönüştürecek.
AK Parti iktidarının ulaştırmada olmazları başardığı bir zorlu icraat daha hayata geçiriliyor.
Yıllardır sayısız kazaya sahne olan ve Meclis tutanaklarına "35 yıldır bitmeyen yol" olarak yansıyan Kozan-Mansurlu güzergahında yürütülen devasa ulaşım projesi nihayet gün sayıyor. Çukurova ile İç Anadolu bölgesini birbirine bağlayacak yeni kalkınma koridoru 2026 yılında tam kapasiteyle hizmete girecek.
ADANA-KAYSERİ 2 SAAT
Adana'dan Kayseri'ye uzanan mevcut rotayı 100 kilometre kısaltan proje, sürücülerin saatler süren zorlu yolculuklarını tarihe karıştırıyor.
5 Ocak gazetesinin haberine göre, eskiden kıvrımlı ve tehlikeli dağ yollarında 4 ila 5 saat süren tehlikeli seyahatler, projenin bitimiyle 2 ila 2.5 saate kadar inecek.
Kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle büyük risk taşıyan eski yollar devreden çıkarken, yerini yüksek standartlı asfalt ve modern tünellerle donatılmış güvenli ulaşım ağı alacak.
"ÖLÜM YOLU" GİTTİ TÜNELLER GELDİ
Projenin Kozan-Mansurlu etabındaki sarp dağ geçişlerinde zorlu arazi şartlarına rağmen heyelan ıslahı, devasa tünel ve viyadük inşaatları aralıksız sürüyor.
Önceden trafiğe açılan Salmanlı ve İndirme tünelleri bölge trafiğine büyük nefes aldırdı. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen ve uçurum kenarlarında 20 dakika süren tehlikeli dağ geçişleri, modern tüneller sayesinde 5 dakikalık güvenli sürüşe dönüştü.
Karayolları ekipleri, projenin en kritik bölümü Mansurlu Geçişi'ndeki kalan bağlantı yollarını 2026 yılı sonuna kadar trafiğe açmayı hedefliyor.
LİMANLAR İÇİN YENİ LOJİSTİK KORİDORU
Sadece ulaşım projesi olmanın ötesine geçerek bölgesel ticaret hamlesine dönüşen yol, Adana'nın lojistik üs olma vizyonunu taçlandıracak.
Yolun kesintisiz olarak 2026 yılında hizmete girmesiyle, Kayseri ve çevre illerdeki sanayi üretiminin Adana ve Mersin limanlarına ulaşımı yarı yarıya hızlanacak. Nakliye sektöründe devasa zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
KUZEY İLÇELERİNE CAN SUYU
Dev proje, Adana'nın merkeze uzak kalan kuzey ilçelerinin makus talihini değiştirecek.
Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi ilçelerin eğitim, sağlık hizmetleri ve tarımsal pazarlara erişimi çok daha hızlı hale gelecek.
Bölge halkı ve iş dünyası, on yıllardır süren dev yatırımın bütçeden gerekli payı eksiksiz alarak 2026 hedefleri doğrultusunda hizmete açılmasını bekliyor.