Tüneller açıldı projede sona gelindi: Mansurlu'da kabus sona eriyor | Adana-Kayseri 2 saat

"ÖLÜM YOLU" GİTTİ TÜNELLER GELDİ

Projenin Kozan-Mansurlu etabındaki sarp dağ geçişlerinde zorlu arazi şartlarına rağmen heyelan ıslahı, devasa tünel ve viyadük inşaatları aralıksız sürüyor.

Önceden trafiğe açılan Salmanlı ve İndirme tünelleri bölge trafiğine büyük nefes aldırdı. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen ve uçurum kenarlarında 20 dakika süren tehlikeli dağ geçişleri, modern tüneller sayesinde 5 dakikalık güvenli sürüşe dönüştü.

Karayolları ekipleri, projenin en kritik bölümü Mansurlu Geçişi'ndeki kalan bağlantı yollarını 2026 yılı sonuna kadar trafiğe açmayı hedefliyor.

LİMANLAR İÇİN YENİ LOJİSTİK KORİDORU

Sadece ulaşım projesi olmanın ötesine geçerek bölgesel ticaret hamlesine dönüşen yol, Adana'nın lojistik üs olma vizyonunu taçlandıracak.

Yolun kesintisiz olarak 2026 yılında hizmete girmesiyle, Kayseri ve çevre illerdeki sanayi üretiminin Adana ve Mersin limanlarına ulaşımı yarı yarıya hızlanacak. Nakliye sektöründe devasa zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

KUZEY İLÇELERİNE CAN SUYU Dev proje, Adana'nın merkeze uzak kalan kuzey ilçelerinin makus talihini değiştirecek. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi ilçelerin eğitim, sağlık hizmetleri ve tarımsal pazarlara erişimi çok daha hızlı hale gelecek. Bölge halkı ve iş dünyası, on yıllardır süren dev yatırımın bütçeden gerekli payı eksiksiz alarak 2026 hedefleri doğrultusunda hizmete açılmasını bekliyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel