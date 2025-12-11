SON DAKİKA
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Ihlamur rahatlatır

Eklenme Tarihi 11 Aralık 2025

Uzun süredir kabızlığım var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?

Huzursuzluk da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!

ŞEKER İSHALİ ARTIRIR

Çok abur cubur yiyorum. 2 gündür ishalim. Sıkıntım büyük. Onu iç, bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın? Ne içmezsem iyi olur?

İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor. Olsun, normal halinin kıymetini anlatır şikayetler. Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.

KİREÇLENMEYE P.R.P.

Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi? Bir arkadaşımız kök hücre tedavisi önerdi.

Öncelikle annenin muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Annenin kanını alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor. Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir. Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir. Bu yöntemi de önerebiliyoruz.

