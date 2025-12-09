Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

Kolitis Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı belirleyin.



İLAÇ YAPABİLİR

34 yaşındayım. 3 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir. İç hastalıkları uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse ilaçların dozu tekrar ayarlanmalı.



GERİLİM YARATIR



40 yaşındayım. 2 hafta önce 'tansiyon yüksekliğin var' dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.



MUTLAKA İŞE YARAR



Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Yaşa özel testler istenebilir. Doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.