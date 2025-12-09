PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Streste artar
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Streste artar

Eklenme Tarihi 9 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

Kolitis Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı belirleyin.


İLAÇ YAPABİLİR

34 yaşındayım. 3 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir. İç hastalıkları uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse ilaçların dozu tekrar ayarlanmalı.

GERİLİM YARATIR


40 yaşındayım. 2 hafta önce 'tansiyon yüksekliğin var' dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.


MUTLAKA İŞE YARAR


Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Yaşa özel testler istenebilir. Doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Stres olmayabilir 08 Aralık 2025, Pazartesi Enfeksiyon riski var 07 Aralık 2025, Pazar Şeker ishali artırır 06 Aralık 2025, Cumartesi Babanla konuştur 05 Aralık 2025, Cuma
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Makbule nine 100 yaşına girdi! Doğum gününü yaptırdığı okuldaki öğrenciler kutladı
100 akı
Bir kişiye 5.8 milyon
10 bilen 1 kişi
425 milyon devretti
6 bilen çıkmadı
Bursa’da gasp edilen ticari taksi yarım saatlik kovalamacayla durduruldu
Film gibi kovalamaca