3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.



GÜNDE 2.5 LİTRE SU İÇ



39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri nefes kaliteni arttıracaktır. Günde 2-2.5 litre su iç.

KANSER PANİĞİ



30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ultrason çektirdim. 1 tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroid bezinde nodül sık görülür. Kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, biyopsi yaptır. Tedavi planı yapılabilir.



SAÇIM DÖKÜLÜYOR



29 yaşındayım. 1.5 yıl önce evlendim. O günden beri saçım dökülüyor. Bir de göğüslerim şişti. Arkadaşlar "Ergen misin?" diye dalga geçiyor. Ne dersiniz?

Hormonlarda sorun olabilir. Sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar. Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin tahlili yaptır. Bunları yaptırmadan saç ektirirsen sonuç başarısız olabilir.

ÇARPINTI YAPAR



Diyabet hastasıyım. İnsülin başladılar. "Şekerin düşmesin dikkat et" dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?

Eğer düzenli olarak yemek yeme listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun düşer. Kan glikozu düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, bulanık görme, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü olabilir. Sende bu şikayetler olursa hemen kan şekerini ölçtür.