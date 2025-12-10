Nafiz hocam, 3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.

YA BİR ŞEY ÇIKARSA

Yaşım 29. Bayanım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında da önerilmemektedir.

ŞEKER MOLASI

Yaşım 51. 5 yıldır şeker hastasıyım. Erkeklik erken bozulurmuş şekerde. Tedbir alabilir miyim?

Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bugünün işini yarına bırakmayın.

RAPOR ALMALISIN

Hocam, nişanlımla ben iki buçuk ay sonra evleneceğiz. Evlilikte check up'la ilgili bir yazınızı okuduk. Biz ne yapmalıyız?

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan 'Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'nu almalısınız. Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, Hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, Hepatit testi, bel soğukluğu planlaması yapılmalıdır. Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır.

ÜROLOJİYE GÖRÜN



Hocam ben bir aydır sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim normal. Antibiyotik alıyorum ama geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

Bayanlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji uzmanına muayenesi ol. yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

ERKEN GÖRÜLEBİLİR

Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler. Yanlışlık olabilir mi?

Anlaşılan ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir.