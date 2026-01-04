ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRAMVAYLARIN DIŞ YÜZEYLERİNİN VE TRAMVAY ARAÇLARININ İÇİNDE BULUNAN RONDO ÇERÇEVENİN REKLAM ALANLARI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Antalya Ulaşım A.Ş.) işletimindeki Tramvayların Dış Yüzeylerinin ve Tramvay Araçlarının İçinde Bulunan Rondo Çerçevenin Reklam Alanı Olarak Kiralanması İşi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

İhale 15.01.2026 Perşembe günü saat 14:00'de Antalya Ulaşım A.Ş. Eğitim Salonunda yapılacaktır. İhale konusu olan işin;

a) İşin Adı : Tramvayların Dış Yüzeylerinin ve Tramvay Araçlarının İçinde bulunan Rondo Çerçevenin Reklam Alanı Olarak Kiralanması İşi

b) Niteliği : İşletimi yapılan 32 adet Dış Yüzeylerinin ve Araç içi Rondo Çerçevelerin Reklam Alanı Olarak Kiralanması

c) Miktarı : 29 adet

ç) Süresi: : 01.02.2026 tarihinde başlar, 31.01.2027 tarihinde sona erer.

d) Muhammen Bedel : 16.800.000,00.-TL

e) Geçici Teminat : 504.000,00.-TL

İhale Şartnamesinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Satın Alma Müdürlüğü Kepez Mah. Antalya Bul. No:193 KEPEZ/ANTALYA adresinden 7.000,00.-TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı dış zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. Dış zarfın kapatıldığı yer, istekli tarafından kaşe ve imza yapılıp, "İhaleye İlişkin Bilgiler" yazılarak İdareye teslim edilecektir.

Dış Zarf;

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Doküman alındı makbuzu ve belgesi, İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır, 2886 Sayılı Kanun'dan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname, İstekli tarafından, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan ve/veya ilgili kurumların internet sayfalarından alınmış olan SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler, İsteklinin yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve iletişim bilgileri, Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter Onaylı Vekâletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi, İhale tarihinden önce alınmış; açık hava ve/veya kara ve/veya hava ve/veya deniz ve/veya raylı sistem reklamcılığı yapıldığına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış Faaliyet Belgesi, İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 5.000.000.-TL olduğuna dair YMM, SMMM veya Vergi Dairesi Tasdikli; Gelir Tablosu belgeleri sunacaklardır, (Ortak Girişim olması durumunda en az pilot ortağın bu belgeyi sunması gerekli.) İsteklinin Sermayesinin en az 750.000,00-TL(Yediyüzellibintürklirası) olduğunu gösterir yetkili kurumlardan alınmış belge İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler; Bu iş ile ilgili olarak, ihale tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında muhammen bedelin % 25 inden az olmamak üzere iş bitirme belgesi (belgeleri) vereceklerdir. (Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri), (yazılı ve yazısız basın araçları), (açık hava panoları), (dijital baskı), (kara ve/veya hava ve/veya deniz ve/veya raylı sistem) reklamcılığı ve/veya iç ve dış mekan tasarım ve uygulama hizmetleri bulunan organizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler benzer işlerle ilgili sözleşme ve faturaları vermek zorundadır. (Ortak Girişim olması durumunda en az pilot ortağın bu belgeleri sunması gerekli.) Yukarıda istenen belgelere ek olarak;

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

Teklif sahibinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Vergi kimlik bilgilerini gösterir Vergi Levhası,

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

a) T.C. Kimlik numarası, (Nüfus Cüzdanı vb.)

b) Teklif sahibinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak Girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi Belgesi verilecektir. İhale üzerlerinde kalması durumunda ise Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ayrı ayrı belirtilen maddelerdeki belgeleri (c, d, e, f, g, ilgisine göre k,) vermesi gerekir.),

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

İç Zarf;

a) İstekliler 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubunu bir zarfın içine koyup kapatacaktır. Zarfın kapatıldığı yer istekli tarafından kaşe ve imza yapılıp, dış zarfın içine koyulacaktır.

İhaleye katılacak istekliler, yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noterce onaylanmış belgeleri, ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdareye sunmak zorundadır. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri (sözleşme noter tasdik işlemleri dahil), ihalenin üzerinde kalan yükleniciye aittir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

Basın No: ILN02371244 #ilan.gov.tr