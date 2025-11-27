Masa başından kalkmıyorum. Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor. Romatizma olabilir mi?

Öncelikle ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor. D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca masa başı egzersiz yapmalısınız.



KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM



Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi?

Annenin muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Kanı alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor. Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir. Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir. Hastalara ozonlu kök hücre uygulaması da önerebiliyor.



ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI



Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.



HAREKET ETMELİSİN



Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.