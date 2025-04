İki gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu.

Acile gittim. Domuz gribinden şüphelendiler.

Bu hastalığın testi var mı?

ÖKSÜRÜK ve ateş, sık rastladığımız şikayetlerdir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız.

Her öksürük ve ateş, grip değildir. Her grip de domuz gribi değildir. Gribi yapan mikrop influenza virüsüdür.

Belirtilerden sonra 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren test istenebilir.



EŞİM SAKİN AMA...

Eşimle 4 aydır evliyiz.

İyi huylu, sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?

YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker. Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir.

Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.



İHMAL ETME

7 aydır adet düzensizliğim var.

Göğüslerim şiş ve ağrılı.

Ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olanlarda kanda prolaktin ölçümü istenir. Bu hormon yüksekse hipofiz filmine ihtiyaç olabilir.



KIRDIYSAN TAMİR ET

23 yaşında, 2 aylık evliyim.

Düğün gecesi ailelerimize ait sıkıntılarımız oldu.

Ne zaman beraber olsak eşim çok ağrıdı diyor. Bana hala kızdığı için mi böyle yapıyor?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.

Ayrıca psikolog desteği gerekebilir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al.



ADAÇAYI İYİ GELİR

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum.

İlaçlar da kullandım.

Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

YARAR. Özellikle turna yemişi ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde adaçayı iç. Adaçayı ile ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket.