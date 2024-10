Fırıncıyım. Eşim ilişki sırasında gaz çıkartıyor. Bu da benim dikkatimi dağıtıyor. Erken boşalıyorum. Ne ilaç kullanmalıyım?

CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Kendisi de bu durumdan haz etmiyordur.

Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri ve yedikleri, gaz birikimini artırabilir. Siz de ilişki sırasında dikkatinizi yoğunlaştırırsanız, iyileşme sağlayabilirsiniz.

Bunun için hemen ilaç kullanmayın.

SİVİLCE İHMALE GELMEZ

Hocam, omurgamın üstünde sivilce çıktı ama gitgide sertleşti ve çıban gibi oldu. 1 aya yakındır sızı yapmaya başladı, sertlik oluştu içinde. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor.

ÖZELLİKLE 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir. İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir. Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Uzman muayenesi gerekebilir.

ÇAYI DEMLİ İÇMEYİN

63 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞİTLİ tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin; ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar ve kuvvetli öksürükler şikayetleri, hastalığın şiddetini artırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin.

Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.

Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

SİSTİT ATEŞ YAPMAZ

24 yaşındayım. Bayanım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülür.

İdrar kanlı da olabilir.

Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır.

Ateş genellikle yoktur.

YETERLİ UYKU SÜTÜ ARTIRIR

Doktor bey, eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Nasıl artırabiliriz?

Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortam sağlamalıyız. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü artırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin boşaltılması, su içilmesi, uyuma sütü artırır. Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin.

Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.