Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 kişi öldürüldü

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 01:51

İstanbul 'un Küçükçekmece ilçesinde sokakta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyla ilgisinin olmadığı öğrenildi. Olay, saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, kaldırımda bekleyen 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Gözsu ile Levent Ö. ağır yaralanırken, saldırı sırasında çevrede bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de mermi isabet etti.

İstanbul'da silahlı saldırı, AA

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganlar, olayın ardından motosikleti boş bir alanda bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Ali ile Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Levent Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.