Ünlü baklavacı tutuklandı

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Bayrampaşa'da Belediyesi'ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu, Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison ve diğer şüpheli Ahmet Kaan Yürür gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Köşkeroğlu ve Fison "Rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. Yürür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

