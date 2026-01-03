TikTok'ta yaşlı istismarı! Hasta annesini kullanarak para dilenen yayıncıya soruşturma açıldı
TikTok’taki canlı yayınlarında demans hastası annesini kullanarak para toplayan yayıncıya soruşturma açıldı. Yaşlı ve hasta kadının yaklaşık bir aydır aynı kıyafetleri giydiği, sürekli başını kaşıdığı ve bakımsızlığı dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu. Daha sonra tekrar yayın açan Zeynep Zer, kendisini şikâyet edenlere küfretti.
İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer (24), demans hastası annesi Efruz Zer'e (55) pizza alacağını ve elektrik faturası için para gerektiğini söyleyerek takipçilerinden jeton istedi. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu.
UMARIM ANASINA ÇEKTİRDİĞİNİ YAŞAMADAN ÖLMEZ
Bunun üzerine canlı yayın sırasında eve giden polisler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı. İddialara göre, uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulan demans hastası kadın, bir aydır aynı kıyafetlerle yayına çıkarıldı. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi de ihmal edildi. Görüntüler, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşlı kadının sürekli başını kaşımasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı Mübeyla Ergelen; "Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez" yorumunda bulundu.
YAYIN AÇIP KÜFRETTİ
Bir başka vatandaş ise paylaşımında; "Bu şahıs demans hastası yaşlı annesini ekran önünde jeton için kullanıyor. 1 aydır aynı kıyafet var teyzenin üstünde ve sürekli kafasını kaşıyor. Teyzeyi kurtaralım lütfen" ifadeleriyle yetkililerden yardım istedi. Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadının can güvenliğinin risk altında olabileceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre, yapılan ihbarlar üzerine Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra tekrar yayın açan Zeynep Zer, kendisini şikâyet edenlere küfretti.
SÜREKLİ PAYLAŞILMASI DUYARSIZLAŞTIRIR
Evlilik ve aile danışmanı Serhat Yabancı, "Olumsuz ve zararlı eylemler ne kadar çok paylaşılırsa, toplumda da o kadar çok duyarsızlaşma ve normalleştirme meydana gelir. Sürekli maruz kalınan bu görüntüler zamanla sıradanlaşır. Diğer kullanıcılar da 'Nasıl olsa herkes yapıyor' düşüncesiyle suçluluk ve rahatsızlık duymadan bu davranışları sergileyebilir. Bu nedenle bu tür içeriklerin hukuki alanda net bir karşılığının olması, caydırıcı hukuki yaptırımların uygulanması ve engellenmesi şarttır. Aksi hâlde bu paylaşımlar, istismarı meşrulaştıran ve toplumsal duyarlılığı aşındıran bir zemine dönüşür. Bu tür yayınlarda ayrıca insanların merhamet duygularını da sömürüyorlar. Özellikle yaşlıların bir araç hâline getirilerek ekonomik kazanca dönüştürülmesi, başlı başına bir manipülasyon ve ekonomik amaçlı istismardır. Bir insanın görüntüsü üzerinden, merhamet duyguları istismar edilerek menfaat elde edilmesi kabul edilemez" dedi.