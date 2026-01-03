TikTok’ta yaşlı istismarı! Hasta annesini kullanarak para dilenen yayıncıya soruşturma açıldı

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 06:57

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer (24), demans hastası annesi Efruz Zer'e (55) pizza alacağını ve elektrik faturası için para gerektiğini söyleyerek takipçilerinden jeton istedi. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu. UMARIM ANASINA ÇEKTİRDİĞİNİ YAŞAMADAN ÖLMEZ Bunun üzerine canlı yayın sırasında eve giden polisler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı. İddialara göre, uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulan demans hastası kadın, bir aydır aynı kıyafetlerle yayına çıkarıldı. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi de ihmal edildi. Görüntüler, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşlı kadının sürekli başını kaşımasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı Mübeyla Ergelen; "Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez" yorumunda bulundu.

Yaşlı annesini Tik Tok yayınlarında istismar eden yayıncı Zeynep Zer ve annesi Efruz Zer (takvim.com.tr)

SÜREKLİ PAYLAŞILMASI DUYARSIZLAŞTIRIR

Evlilik ve aile danışmanı Serhat Yabancı, "Olumsuz ve zararlı eylemler ne kadar çok paylaşılırsa, toplumda da o kadar çok duyarsızlaşma ve normalleştirme meydana gelir. Sürekli maruz kalınan bu görüntüler zamanla sıradanlaşır. Diğer kullanıcılar da 'Nasıl olsa herkes yapıyor' düşüncesiyle suçluluk ve rahatsızlık duymadan bu davranışları sergileyebilir. Bu nedenle bu tür içeriklerin hukuki alanda net bir karşılığının olması, caydırıcı hukuki yaptırımların uygulanması ve engellenmesi şarttır. Aksi hâlde bu paylaşımlar, istismarı meşrulaştıran ve toplumsal duyarlılığı aşındıran bir zemine dönüşür. Bu tür yayınlarda ayrıca insanların merhamet duygularını da sömürüyorlar. Özellikle yaşlıların bir araç hâline getirilerek ekonomik kazanca dönüştürülmesi, başlı başına bir manipülasyon ve ekonomik amaçlı istismardır. Bir insanın görüntüsü üzerinden, merhamet duyguları istismar edilerek menfaat elde edilmesi kabul edilemez" dedi.