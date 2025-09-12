Bağışıklığım için propolis almak istiyorum. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

Propolis ve diğer arı ürünlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklığı kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Propolis, hem antibakteriyel hem de antiviral. Yani virüs, bakteri gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır.

SODA GAZI SÖKMEZ

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca sürekli affedersiniz gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Nafiz hocam, lütfen yardım edin.

Çivi çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap.

TATLANDIRICIYI BIRAK

Nafiz hocam, şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Çayıkahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

SEBEBİ HORMONLAR

Ben kelim. Arkadaşlar 'Erkeklik hormonun fazla, ondandır' diyorlar. Tedbir almam gerekir mi?

Saç dökülmesinin birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheasve Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Buna rağmen her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon, şişmanlık ve diyabete yatkınlığı arttırabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedbir almalısın. Hemen doktora. Tahlil ve takip şart. Tabi ki eşine de bilgi ver.

ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.