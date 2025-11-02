PODCAST CANLI YAYIN
Hala çocuk yok

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 2 Kasım 2025

Nafiz hocam 5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. Kardeşimin ise 2 çocuğu... Ben 1 yıllık evliyim, hâlâ çocuğum yok. Niye?
Zor soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz.
Herkes sağlıklı olsa bile her ilişkinin gebelikle sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka iç hastalıkları, üroloji ve kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.

AŞIRISI ZARAR
Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler.
Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

