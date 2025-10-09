PODCAST CANLI YAYIN
Günde 1 saat egzersiz

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 9 Ekim 2025

Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum.
Beni zayıflatır mısınız?
Kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın.
Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın.
Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim. Hodri meydan.

DURMA TEDBİR AL
Açlık şekerim 105, tokluk 107.
Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?
Aslında bir yanıyla doğru.
Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/ dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş.
Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Şeker karşımıza çıkmasın diye tedbir al.

