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Gebelik ve şeker

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 1 Ağustos 2025

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Gelinim şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu durum oğlumu etkiler mi? Çocukları olur mu?
Şeker hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Bir hastalıktan ziyade 'Bir yaşam şekli'dir.
Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler. Karşılıklı seven, her şartta mutlu olurlar.

VARİS SORUNU
42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi.
Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?
Doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil.
Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Varikosel hastalığından bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir ürolojiye muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.

BAHARATA DİKKAT
İşim stresli. 11 aydır hastayım.
Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler.
Yediklerimden olabilir mi?
Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.
Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir.

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