Kartalın dron avı: Kaçırdı dağın zirvesine bıraktı
Tunceli'de ilginç bir olay yaşandı... Bir kartal çekim için kullanılan drona saldırdı. Dronu havada kapan kartal, dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı.
Tunceli'de bir kartal çekin için kullanılan dronu kaçırarak dağın zirvesine bıraktı.
Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkeolog Özgür Şahin, 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kentin tanıtımı için dron ile görüntü çekmeye başladı.
DRONU DAĞIN ZİRVESİNE BIRAKTI
Çekim yapıldığı sırada bir kartal, drona saldırdı. Dronu kapan kartal, bir süre taşıdıktan sonra dağın zirvesinde kayalıkların üzerine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı.
Dağlık alana çıkamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi.