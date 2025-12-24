Haberler

Kartalın dron avı: Kaçırdı dağın zirvesine bıraktı

Tunceli'de ilginç bir olay yaşandı... Bir kartal çekim için kullanılan drona saldırdı. Dronu havada kapan kartal, dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 16:39

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkeolog Özgür Şahin, 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kentin tanıtımı için dron ile görüntü çekmeye başladı.

3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'nda çekim için kullanılan dron havada süzülen bir kartal tarafından kapılarak götürüldü DRONU DAĞIN ZİRVESİNE BIRAKTI

Çekim yapıldığı sırada bir kartal, drona saldırdı. Dronu kapan kartal, bir süre taşıdıktan sonra dağın zirvesinde kayalıkların üzerine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı.