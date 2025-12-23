T.C. KAHRAMANKAZAN SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
KAHRAMANKAZAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KAHRAMANKAZAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2025/53 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR MEHMET ERTUÇ, Necmi Oğlu, 1980 D.lu
Hissenizin bulunduğu aşağıda yazılı taşınmazların değeri bilirkişi marifeti ile tespiti yapılmıştır. İlanen tebliğ olunur. 18/12/2025
1 . Taşınmazın;
Tapu Kaydı : Ankara İl, Kahramankazan İlçe, ÖRENCİK Mahalle/Köy, 195 Ada, 73 Parsel, 360.676,00 TL.
2 . Taşınmazın;
Tapu Kaydı : Ankara İl, Kahramankazan İlçe, ÖRENCİK Mahalle/Köy, 195 Ada, 74 Parsel, 669.258,00 TL.
Basın No: ILN02366184 #ilan.gov.tr