Parkta vurdu tuhafiyede yakalandı! Evlenme teklifi ettiği eski komşusu vuramazsın dedi: Tetiği çekti

Kayseri'de parkta karşılaştığı eski komşusunu vurduktan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan kadın, mahkemede yaptığı savunmada, "Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp bana verdi ve 'vuramazsın' diye tahrik etti. Ben de vurdum" sözleriyle kendini savundu.

"ÖLMEDİ" DİYEREK AĞLADI

Kayseri'de 22 Nisan'da Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda, eski komşu oldukları öğrenilen F.A. (55) ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanındaki tabanca ile F.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen F.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın da olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.S.'yi suç aleti tabanca ile olay yeri yakınlarında bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakaladı. Şüpheli S.S. polis otosuna bindirilirken 'ölmedi' diyerek ağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.