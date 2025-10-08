Nafiz hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aş ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart.

Kış mevsimi vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli.



KİST SAÇLARI DÖKER

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin polikistik over sendromudur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.



İLACI 3 AY ÖNCE KESİN

4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. Romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?

Hamilelik düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.



MAYDANOZU DENE

Ağız kokum tam 3 aydır devam ediyor. Neler yapmam gerekiyor?

Ağız temizliğine dikkat et. Her yemekten sonra ve yatmadan önce dişler ve dil fırçalanmalı, diş ipi de kullanabilirsen olur. Ağız gargaralarını özellikle yatarken kullanabilirsin. Diş taşların varsa temizlettir. Kısa aralıklarla sık sık su iç. Sigara, alkol ve kokulu yiyeceklerden kaçınmalı. Baharat, çay, kahve ve süt tüketimi azaltılmalıdır. Lifli gıda tüket. Kullandığın ilaçlar varsa ağız kuruluğu yan etkisi yapanlar varsa tespit et ve ilgili doktorla görüşüp yenilet.

Maydanoz da yararlıdır.