Yemek yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme.Öksürük ve ateş, sık rastladığımız şikayetlerdir. Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız. Her öksürük ve ateş, grip değildir.Hatta her grip de domuz gribi değildir. Grip hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür. Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren test istenebilir.Genellikle 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir. Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.Safra kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır.Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.