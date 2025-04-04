Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler

Beylikdüzü Belediyesi’nde 2019 yılında yolsuzlukla suçlanıp intihar eden veznedar Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar, Dilek İmamoğlu’nun "delil yok" açıklamasına sert yanıt vererek sessizliğini bozdu. Arzu Uçar; eşinin Ekrem İmamoğlu döneminde sistemli mobbing ve itibar suikastına maruz kalarak ölüme sürüklendiğini, olayın örtbas edilmesi için de kendisine rüşvet paralarıyla alınan bir dairenin sus payı olarak tahsis edildiğini iddia etti.

Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 'delil yok' açıklamasına, 2019'da intihar eden Beylikdüzü Belediyesi eski veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar yanıt verdi.
  • Yaşar Uçar, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde zimmet suçlamasıyla zorunlu izne çıkarıldı ve 11 sayfalık not bırakarak intihar etti.
  • Arzu Uçar, oturduğu West Side'daki dairenin İmamoğlu'nun talimatıyla sus payı olarak tahsis edildiğini ve tapusunun kendisine ait olmadığını iddia etti.
  • Arzu Uçar, eşinin belediyedeki rüşvet çarkını örtbas etmek için kurban seçildiğini ve sistematik mobbinge maruz kaldığını savundu.
  • Arzu Uçar, davada delillerin karartıldığını belirterek eşinin bilgisayar hard diskinin zarar gördüğünü iddia etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istediğini açıkladı.
İBB duruşmasının ardından Dilek İmamoğlu'nun "Delil yok" açıklamasına, 2019'da "Her şeyi açıklayacağım" notuyla intihar eden İmamoğlu'nun veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar yanıt verdi: Eşim, yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi.


Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıl boyunca veznedar olarak görev yapan ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu 2019 yılında maruz kaldığı mobbing ve "zimmet" suçlamaları sonrası intihar eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, sessizliğini bozdu.

Uçar, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 29 Ocak 2019 tarihinde bir anda "zimmetine para geçirmekle" suçlanarak zorunlu izne çıkarıldı. 20 yıllık meslek hayatı boyunca leke almayan Uçar'ın, bu suçlamaların ardından sistemli bir mobbing, psikolojik baskı ve itibar suikastına maruz kaldığı iddia edildi.
ARZU Uçar, eşinin intiharında suçlu olanların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)


Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler-2 Yaşadığı ağır baskıya dayanamayan talihsiz memur, arkasında 11 sayfalık not bırakarak hayatına son verdi. Eşi Arzu Uçar, o günden bu yana adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını ve eşinin bir yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildiğini savundu.

İMAMOĞLU'NA YANIT VERDİ

Geçtiğimiz perşembe günü görülen duruşma sonrası Dilek Kaya İmamoğlu'nun "İddianame dedikodulara dayanıyor" açıklaması üzerine Arzu Uçar yeni açıklamalarda bulundu.
SUS PAYI İÇİN DAİRE VERDİLER

Oturduğu bu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıklayan Uçar, doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Dilek Kaya İmamoğlu, hani diyorsun ya somut bir delil yok. Senin kocan bir numaralı suçlu! İlk önce benim kocamın ölümünden sorumlu. Şu oturduğum daireyi senin kocan söz verdi, 'Git oradan daire bak' dedi. Ben West Side'ı ne bilirdim? Benim çapım mı yeter buraya? Kiracıysam kirayı nereye yatırıyorum, ev sahibiysem tapum nerede?" dedi.

RÜŞVET PARASIYLA

Yedi yıldır oturduğu dairenin o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun talimatıyla kendisine tahsis edildiğini belirten Uçar, "Kültür Merkezi'ndeki Başkanlık katında bir araya geldiğimizde Ömer Şatır, 'Hukukçular uygun görmüyor' dediğinde, Ekrem İmamoğlu neden 'İşadamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir' dedi? Madem uygun değildi, neden o zaman böyle denildi?
Adem Soytekin'in, bir görüşmede söz konusu daire için, "Benden tam 100 bin lira kesildi" dediğini anlatan Uçar, "Daha başka hangi işadamlarından kesildi? Kimlerden toplandı bu paralar?" diye sordu.
SİSTEMATİK MOBBİNG

Eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde veznedarlık yaptığını, sistematik mobbinge maruz kaldığını anlatan Uçar, sonradan tüm mobbing sürecinin, rüşvet çarkının üzerini örtmek için sistematik olarak yürütüldüğünü anladığını ileri sürdü.

Uçar, eşinin ölümüne ilişkin davada delillerin de yok edildiğini savunarak, "Sistematik baskı gördü. Kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor? Olmayan numaralar dosyaya nasıl ekleniyor?" diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istediğini, bildiklerini Gürlek'e anlatmak istediğini anlattı.


Haber: Barış Savaş
