Arzu Uçar, davada delillerin karartıldığını belirterek eşinin bilgisayar hard diskinin zarar gördüğünü iddia etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istediğini açıkladı.

Arzu Uçar, eşinin belediyedeki rüşvet çarkını örtbas etmek için kurban seçildiğini ve sistematik mobbinge maruz kaldığını savundu.

Arzu Uçar, oturduğu West Side'daki dairenin İmamoğlu'nun talimatıyla sus payı olarak tahsis edildiğini ve tapusunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Yaşar Uçar, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde zimmet suçlamasıyla zorunlu izne çıkarıldı ve 11 sayfalık not bırakarak intihar etti.

ARZU Uçar, eşinin intiharında suçlu olanların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.

Yaşadığı ağır baskıya dayanamayan talihsiz memur, arkasında 11 sayfalık not bırakarak hayatına son verdi. Eşi Arzu Uçar, o günden bu yana adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını ve eşinin bir yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildiğini savundu.Geçtiğimiz perşembe günü görülen duruşma sonrası Dilek Kaya İmamoğlu'nun "İddianame dedikodulara dayanıyor" açıklaması üzerine Arzu Uçar yeni açıklamalarda bulundu.