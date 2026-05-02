Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.19 çıkmış, taban aylığa ise yüzde 18.48 artış yansıtılmıştı. Ancak artışta ağırlıklı olarak 6 aylık enflasyon oranı uygulanıyor. Halen 20 bin lira olan taban aylık, 6 aylık enflasyon zammı yapılır ve artış da yüzde 17.08 olursa 23 bin 416 liraya yükselecek.Halen memur emeklilerinde en düşük maaş ek ödeme dahil 27 bin 772 lira. Bu tutar, eğer temmuz zammı yüzde 12.86 olursa 31 bin 343 liraya çıkacak.