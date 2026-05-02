Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini, ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Bu ay Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak emekliler, temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor.
Zam oranı merakla beklenirken, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle artış büyük ölçüde şekillenecek. Ancak ipuçları da var.
İşte temmuz zammının şifreleri...
Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.
ZAM ORANI NASIL BELİRLENECEK? ŞU ANA KADAR NE KADARLIK ARTIŞ OLUŞTU?
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam oluşurken, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı belli oldu. Önümüzdeki üç aylık enflasyon verisi daha bulunuyor. Bu oranlara emeklilerin zam oranı netleşecek. 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan enflasyonuyla da zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.
TEMMUZ ZAMMI NASIL UYGULANACAK? Temmuz zammı kök aylıklara uygulanacak. Kök aylık, e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebilecek. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam kök aylığı, 'ek ödeme tutarı' da aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. '5510 Ek 19 Miktarı' ise aylığı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Temmuz ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.
TABAN AYLIK NASIL DEĞİŞECEK?
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.19 çıkmış, taban aylığa ise yüzde 18.48 artış yansıtılmıştı. Ancak artışta ağırlıklı olarak 6 aylık enflasyon oranı uygulanıyor. Halen 20 bin lira olan taban aylık, 6 aylık enflasyon zammı yapılır ve artış da yüzde 17.08 olursa 23 bin 416 liraya yükselecek.
MEMUR EMEKLİSİNDE TABAN AYLIK NE OLACAK?
Halen memur emeklilerinde en düşük maaş ek ödeme dahil 27 bin 772 lira. Bu tutar, eğer temmuz zammı yüzde 12.86 olursa 31 bin 343 liraya çıkacak.
YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirme kararı çıkarsa bunlar için de hızla yasa çıkarılacak. Zamlı aylıklar SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ- Kur'lulara 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklilerine ise ayın başında zamsız aylık yatırılıp, sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.
İŞTE 3 AYLIK TAHMİN NE KADARLIK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde nisan enflasyonu yüzde 2.93, mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edildi. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.08 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.08 artış oluşurken, memur emeklileri de yüzde 5.48 enflasyon farkıyla yüzde 12.86 zam alacak.
ANKET NE GETİRİYOR?
Ocak-Mart enflasyonu: % 10.04 Nisan enflasyonu tahmini: % 2.93 Mayıs enflasyonu tahmini: % 1.82 Haziran enflasyonu tahmini: % 1.52 İlk 6 aylık enflasyon tahmini: % 17.08 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 17.08 Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: % 5.48 Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 12.86 SSK ve Bağ-Kur emeklisi taban aylık: 23.416 TL Memur maaşı/En az: 69.849 TL Memur emeklisi aylığı/En az: 31.343 TL