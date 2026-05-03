Eylül Tumbar, hem başarılı oyunculuğu hem de Enes Koçak ile ayrılığının ardından magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Genç oyuncu, katıldığı bir programda ikili ilişkilere dair yaptığı samimi açıklamalarla bu kez kariyerinden çok özel hayatına dair görüşleriyle gündeme geldi.
Özellikle ilişkilerde maddiyat konusuna değinen Tumbar'ın sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Programda yöneltilen "Parasız bir ilişkinin içinde olur musunuz?" sorusuna yanıt veren Tumbar, "Para yoksa ilişki yoktur. Yani iki taraf da fakirse ilişki olmaz" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.
Ancak sözlerinin devamında konuyu daha detaylı ele alan oyuncu, "Ama benim ya da karşı tarafın parası varsa sıkıntı değil. Benim param varsa, karşı tarafla enerjim tutuyorsa problem etmem" ifadeleriyle bakış açısını genişletti. Bu açıklama, bazı kullanıcılar tarafından "gerçekçi" bulunurken, bazıları tarafından ise eleştiriyle karşılandı.
Kendi hayatından örnekler vererek sözlerini daha da somutlaştıran Tumbar, geçmişte maddi zorluklar yaşadığını da açıkça dile getirdi. "Benim de fakir olduğum dönem oldu, ultra zengin değilim. Setten eve su götürdüğümü biliyorum. Hepimizin böyle dönemleri var" sözleriyle hem sektörün görünmeyen yüzüne dikkat çekti hem de kişisel deneyimlerini paylaşarak empati kurulmasını sağladı.
Tumbar'a göre bir ilişkide belirleyici olan temel unsur maddiyatın ötesinde bireyin hayata karşı duruşu. Bu noktada "Bir insan kendini geliştirmek için uğraşıyorsa, bir amacı varsa o zaman her şey değişir. Ama çaba yoksa olmaz" diyerek ilişkilerde emek ve hedefin önemini vurguladı.
Özel hayatına dair sorulara da içtenlikle yanıt veren genç oyuncu, "Senin için bir erkekte en önemli özellik hangisi?" sorusuna "Spor çok önemli. Karşı tarafa kendiyle ne kadar ilgili diye bakarım. Çünkü kendini yok sayıp bana aşırı ilgi göstermesinin hiçbir anlamı yok" diyerek bireysel bakım ve öz saygının önemine dikkat çekti.
Romantizm konusundaki yaklaşımını da paylaşan Tumbar, "Aslında gerçekçiyim ama romantik olmayı da çok seviyorum" dedi. İlişkilerde küçük detayların önemine vurgu yapan oyuncu, "Mesela erkek arkadaşımla sohbet ederken sevdiği şeylere dikkat ediyorum. Bir sonraki buluşmamızda onun sevdiği şeyle ilgili sürpriz yapıyorum" sözleriyle romantizmi nasıl yaşattığını anlattı. Erkeklere dair esprili bir yorum da yapan Tumbar, "Neyi anlamayacağım ki sizde? O kadar komplike değilsiniz bence" dedi.
Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.
