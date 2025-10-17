Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi tespit edildi ve Türkiye bu alanda Çin'den sonra dünyanın 2. büyük rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Beylikova'daki tesiste florit, barit, lantan, seryum, neodimyum gibi 7 nadir toprak elementinin oksitleri ilk kez üretilecek ve toplam 17 element işlenecek.

İsrail basını Türkiye'nin nadir toprak elementi atılımının küresel tedarik zincirlerini değiştirebilecek jeopolitik bir hamle olduğunu ve Ankara'nın yeni bir güç merkezi haline geldiğini yazdı.

Kritik mineraller pazarının 2024'te 325 milyar dolar değerinde olduğu ve 2040'ta 770 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde kritik mineraller ve nadir toprak elementleri dijital altyapı, geliştirilmiş üretim ve savunma sistemleri için vazgeçilmez hale geldi.



Türkiye, nadir toprak elementlerinde Çin'den sonra 2. büyük rezerve sahip ülke konumunda yer alıyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan ciddi araştırmalar ve haritalandırma süreçleri sonucunda Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk kaynak tespit edildi. Burada yer alan tesiste, ilk etapta 7 NTE'nin üretimine odaklanacak ve bu elementlerin oksitleri ilk kez üretilecek.



Florit, barit, lantan, seryum, praseodimyum, samaryum, gadolinyum, evropiyum, neodimyum gibi elementlerin yanı sıra diğer 17 NTE de tesiste işlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Beylikova'nın dünyadaki en büyük nadir toprak elementleri yataklarından biri olduğunu söyledi.



BAYRAKTAR: BEYLİKOVA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK NTE YATAKLARINDAN BİRİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin OECD Kritik Mineraller Forumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yakında Türkiye'nin Kritik Ham Maddeler stratejisini resmi olarak açıklayacaklarını belirterek, "Beylikova nadir toprak elementleri projesi bu stratejinin temel taşı. Beylikova'nın dünyadaki en büyük nadir toprak elementleri yataklarından biri olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.