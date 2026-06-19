İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı önerirsiniz?

İlaç önermiyoruz. İyi olmanı öneriyoruz. İlaç almak, iyi olmak demek değildir. Sıkıntının sebebini bulmadan kalıcı iyilik olmaz. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sade pişmiş, sağlıklı gıdalardan olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres, prolaktin dediğimiz hormonun artmasına neden olur. Bu da iştahı arttırır. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

ŞEKER İSHALİ ARTIRIR



Çok abur cubur yiyorum. 2 gündür ishalim. Sıkıntım büyük. Onu iç, bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın? Ne içmezsem iyi olur?

İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor. Olsun, normal halinin kıymetini anlatır şikayetler. Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.