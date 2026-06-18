Emekliye temmuz ayında çifte zam! En düşük maaş için yeni rakamlar masada

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yapılacak zam için 3 Temmuz tarihine odaklandı.

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek.

TBMM'nin temmuz ayında çalışmalarını sürdürmesi, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yapılmasına olanak tanıyacak.

En düşük emekli aylığının artırılması gündemde olup, bu artış için yasal düzenleme gerekecek.

Tahminler, temmuz zammının yüzde 18.19 seviyesinde olabileceğini ve en düşük emekli maaşının 23 bin 638 liraya yükselebileceğini gösteriyor.

Milyonlarca emekli yaklaşan temmuz zammına kilitlendi. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle, yüzde 18.48 artırılan taban aylıkla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ikinci artış için gözlerini 3 Temmuz tarihine çevirdi. Emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak bu artışı, 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. Ayrıca bir artış da taban aylık için gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması da masaya yatırılacak. Burada bir artış yapılması halinde yasal düzenleme yapılması gerekecek.

TBMM'nin temmuz ayında çalışmalarını sürdürmesi, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yapılmasına olanak tanıyacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

TBMM KARARI YOLU AÇACAK



Meclis'in 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek olması da buna imkan verecek. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında AK Parti'nin, Meclis çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre TBMM, önümüzdeki ayın başında tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek. Bu sayede emeklilere taban aylık artışı için temmuz ayında bir düzenleme yapılması mümkün olacak.

Taban aylık konusunda alınacak karar merakla beklenirken, burada en kuvvetli formül olarak "6 aylık enflasyon artışı" gösteriliyor.



BUGÜNE KADAR NE OLDU? Tarih Artış Taban Aylık 2019 - 1.000 TL Nisan 2020 % 50 1.500 TL Ocak 2022 % 66.6 2.500 TL Temmuz 2022 % 40 3.500 TL Ocak 2023 % 57.14 5.500 TL Nisan 2023 % 36.36 7.500 TL Ocak 2024 % 33.3 10.000 TL Temmuz 2024 % 25 12.500 TL Ocak 2025 % 15.75 14.469 TL Temmuz 2025 % 16.67 16.881 TL Ocak 2026 % 18.48 20.000 TL