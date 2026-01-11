Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?

Kuruntular, seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

ÖNCE TANI GEREK



Patronum. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz?

Bu duruma halitozis diyoruz. Yüzde 85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da kulak burun boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Diş, diş eti bakımı, reflü tedavisi ve antibiyotik ilaçlar gerekebilir. O nedenle önce tanı, sonra tedavi.